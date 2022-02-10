«Конец двойным стандартам YouTube»: в АППСИМ оценили решение ФАС по Google

В Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) одобряют решение ФАС о признании корпорации Google, которая владеет сервисом YouTube, монополистом, злоупотребляющим доминирующим положением на российском рынке видеохостингов. Об этом рассказал в интервью «Ридусу» директор АППСИМ Владимир Зыков.

В антимонопольной службе, как уже писал «Ридус», считают, что злоупотребление Google выражается в политике модерации: компания имеет возможность блокировать и удалять аккаунты пользователей на YouTube без наличия на то «правовых или иных оснований».

«К сожалению, действия Google зачастую носят предвзятый характер. Это называется политикой двойных стандартов. Реально опасный контент компания не замечает, зато блокирует материалы тех же российских СМИ, которые никакой опасности не несут. Например, недавно Google заблокировал аккаунт телеканала „Дон 24“, который транслировал заседание суда о признании геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Поэтому мы, безусловно, приветствуем постановление ФАС. Вероятно, оно положит конец двойным стандартам YouTube», — прокомментировал Зыков.

По его словам, корпорация Google должна «объяснять пользователям причины блокировок», а также «давать возможность их оспорить».

«Тем более, что в России заработал закон о „приземлении“. Он позволяет россиянам оспаривать решения IT-гигантов в наших судах. Надеюсь, Google, во-первых, заплатит штраф, а во-вторых, начнет уважать права пользователей», — заключил эксперт.



В ФАС отмечают, что видеохостинги — важнейший сегодня канал распространения и потребления контента. Аудитория YouTube, самого популярного из таких сервисов, уже превышает четверть мирового населения и продолжает стремительно расти. «Такой уровень общественной значимости сервиса означает, что злоупотребления с его стороны будут иметь существенный негативный эффект как для создателей видеоконтента, так и для зрителей», — уверены в ведомстве.