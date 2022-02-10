ФАС признала Google монополистом, злоупотребляющим положением на рынке

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала компанию Google — владельца сервиса YouTube — злоупотребляющей доминирующим положением на российском рынке видеохостингов.

Как указано в пресс-релизе ведомства, злоупотребление «выразилось в пользовательском соглашении», согласно которому Google имеет возможность блокировать и удалять аккаунты пользователей на YouTube без наличия на то «правовых или иных оснований».

«Видеохостинги — это важнейший в настоящее время канал распространения и потребления контента. Аудитория YouTube, самого популярного из таких сервисов, уже превышает четверть мирового населения и продолжает стремительно расти. Такой уровень общественной значимости сервиса означает, что злоупотребления с его стороны будут иметь существенный негативный эффект как для создателей видеоконтента, так и для зрителей», — считают в ФАС.

В Региональном общественном центре интернет-технологий уверены, что решение антимонопольной службы предостережет Google и других владельцев цифровых платформ от «использования рыночной власти против своих пользователей».