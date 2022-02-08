Принятие закона о «приземлении» иностранных IT-корпораций в российской юрисдикции стало «ключевой вехой» в развитии цифрового законодательства России. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в ходе форума цифровой безопасности Cyber Security Day 2022, который проходит на площадке Общественной палаты РФ.

«Это своеобразный фундамент, на его основе должны работать и другие законы, касающиеся онлайн-среды. Без полноценного „приземления“ мы не в силах выстроить эффективную работу как регулятора, так и самих пользователей. Никто из российских граждан в американском суде не сумеет защитить и отстоять свои права. Для защиты наших граждан такого рода разбирательства должны происходить как минимум в российской юрисдикции», — пояснил парламентарий.

По словам Хинштейна, закон о «приземлении» в первую очередь направлен на «создание безопасного интернет-пространства», где пользователи «не будут становиться жертвами каких-либо противоправных действий».

«Безопасность в Сети означает, что наши граждане перестанут страдать от действий мошенников, а наши дети не окажутся жертвами педофилов и групп смерти», — уточнил он.

«В течение длительного периода времени зарубежные IT-площадки отказывались от диалога с нашим государством и не соблюдали наше законодательство. При этом они часто распространяют материалы о том, что в любой стране мира считается абсолютным злом. Речь идет о педофилии, пропаганде наркотиков, подростковом суициде. Закон о приземлении должен эту проблему решить», — добавил Александр Хинштейн.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов в свою очередь сообщил, что российские правовые инициативы «находят отклик в зарубежной законодательной практике».

«Вы прекрасно знаете, что Евросоюз пошел по пути РФ и обязал хранить на серверах ЕС данные пользователей. Правда, социальная сеть Facebook, которая является монополистом в Европе, начинает процесс, похожий на шантаж. Так, владельцы соцсети заявили, дескать, мы будем настаивать на обмене данными и хранении данных, том числе и в США, и можем оставить без соцсетей всю Европу», — рассказал Кирьянов.

По мнению депутата, подобное положение дел может быть выгодно российским IT-компаниям, способным предложить европейским пользователям альтернативные онлайн-площадки.

«Мы сейчас можем попробовать продемонстрировать наши конкурентные преимущества. Если с европейского рынка будет уходить Facebook, у нас есть наши российские соцсети, которые могут попытаться завоевать этот рынок в конкурентной борьбе», — полагает Артем Кирьянов.

В ноябре прошлого года российские интернет-компании создали Альянс по защите детей в цифровой среде, созданный российскими ИТ-компаниями в ноябре 2021 года, напомнил председатель данного объединения Антон Шингарев.

«Мы отвечаем за то, что происходит в Сети и должны что-то делать для того, чтобы создать безопасную и комфортную среду для детей. В рамках Альянса у каждой компании есть ряд вещей, которые она развивает и продвигает. Например, команда соцсети „ВКонтакте“ взялась за тему кибербуллинга. Сегодня это самая большая проблема для детей, поскольку более четверти несовершеннолетних пользователей проводят в гаджетах все свободное время», — сообщил Шингарев.

Согласно закону о «приземлении», зарубежные корпорации обязаны открыть в РФ свои официальные представительства и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. За отказ от выполнения этих требований компаниям могут запретить распространять рекламу и собирать персональные данные.

Кроме того, 1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон о саморегулировании социальных сетей, обязывающий онлайн-площадки самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент.