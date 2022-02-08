Путин поручил сделать Вечные огни бесплатными для муниципалитетов

Президент России Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» обеспечить бесплатную подачу природного газа для Вечных огней и Огней памяти. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Вопрос о бесплатном газе для мемориалов поднял на совещании у президента вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, многие Вечные огни потушены из-за долгов по оплате со стороны муниципальных властей.

В селе Приморка Ростовской области местные органы управления были вынуждены поставить перед памятником советскому солдату телевизор, на экране которого постоянно транслируется Вечный огонь.

Как рассказала глава сельского поселения Ирина Зимовец, у администрации нет денег на содержание настоящего Вечного огня.