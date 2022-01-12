«Единая Россия» предложила сделать бесплатным газ для Вечных огней

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину сделать бесплатным газ, поступающий к мемориалам с Вечным огнем.

«Это Вечные огни в наших регионах, муниципалитетах. Газ на них поставляется как ПАО „Газпром“, так и независимыми поставщиками», — отметил Турчак.

Он добавил, что «порядок работы Вечных огней до сих пор четко не определен». Это неоднократно приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны муниципальных властей такие огни были погашены, передает ТАСС.

«Вопросы, которые здесь прозвучали, и предложения, которые сформулированы, безусловно, будут поддержаны», — отреагировал Владимир Путин на предложение «Единой России».



Напомним, перед Новым годом президент подписал закон, отменяющий обязательный технический осмотр транспортных средств.