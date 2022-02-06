Сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы по мини-футболу
- 06 февраля 2022, 22:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Проиграв в финале чемпионата Европы по мини-футболу португальцам со счетом 2:4, сборная России в шестой раз стала серебряным призером.
Матч в Амстердаме начинался довольно удачно для россиян: в первом тайме они забили два гола и повели 2:0.
Однако соперникам удалось не только отыграться, но и одержать победу. В итоге сборная Португалии стала двукратным чемпионом Европы. Ране она уже выигрывала этот турнир в 2018 году.
Сборная России стала чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз она занимала второе место и трижды — третье.
На этом чемпионате в полуфинале россияне победили украинцев со счетом 3:2.
В матче за третье место Испании обыграла Украину со счетом 4:1.
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