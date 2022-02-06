Сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы по мини-футболу

Проиграв в финале чемпионата Европы по мини-футболу португальцам со счетом 2:4, сборная России в шестой раз стала серебряным призером.

Матч в Амстердаме начинался довольно удачно для россиян: в первом тайме они забили два гола и повели 2:0.

Однако соперникам удалось не только отыграться, но и одержать победу. В итоге сборная Португалии стала двукратным чемпионом Европы. Ране она уже выигрывала этот турнир в 2018 году.

Сборная России стала чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз она занимала второе место и трижды — третье.

На этом чемпионате в полуфинале россияне победили украинцев со счетом 3:2.

В матче за третье место Испании обыграла Украину со счетом 4:1.