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Сборная России обыграла Украину в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Георгий Самсонов
Сборная России по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу

© EPA/TASS

В полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу россияне победили украинцев со счетом 3:2.

Теперь сборная России встретится в финале с победителем матча Португалия — Испания.

Как сообщает «СЭ», во время игры украинские болельщики скандировали националистические лозунги, а тем временем футболисты сборной Украины общались с тренером на русском языке.

Незадолго до конца встречи в ворота российской команды был назначен пенальти, но вратарь Дмитрий Путилов виртуозно его отразил.

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