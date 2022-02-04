Сборная России обыграла Украину в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
- 04 февраля 2022, 20:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу россияне победили украинцев со счетом 3:2.
Теперь сборная России встретится в финале с победителем матча Португалия — Испания.
Как сообщает «СЭ», во время игры украинские болельщики скандировали националистические лозунги, а тем временем футболисты сборной Украины общались с тренером на русском языке.
Незадолго до конца встречи в ворота российской команды был назначен пенальти, но вратарь Дмитрий Путилов виртуозно его отразил.
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