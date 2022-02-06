Канцлер ФРГ допустил введение санкций против «Северного потока-2»

В случае эскалации ситуации вокруг Украины Германия не исключает любых вариантов санкций против России, в том числе касающихся газопровода «Северный поток-2», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он заверил, что Германия, а также ее союзники в Евросоюзе и США запаслись «очень конкретными заготовками» таких санкций.

При этом Шольц подчеркнул, что в настоящий момент все усилия направлены на недопущение той ситуации, при которой потребуется введение санкций.

«Это будут очень обширные, очень жесткие санкции, если в них возникнет необходимость. Но все наши нынешние устремления направлены на то, чтобы предотвратить развитие событий, которые потребуют этих санкций», — приводит «РЕН ТВ» слова Шольца, сказанные в интервью телеканалу ARD перед своим визитом в США.

По словам канцлера, у предполагаемых санкций будет высокая цена и «нет ничего, что было бы исключено».

Отвечая на вопрос о судьбе «Северного потока-2», он сказал, что Россия способна представить себе, что может быть в случае эскалации.

Как отмечает ФАН, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обменяются мнениями по вопросу поставок энергоресурсов в Евросоюз.



Напомним, строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября 2021 года невзирая на сильно мешавшие этому процессу американские санкции. Сейчас обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, но потребители получить газ не могут из-за того, что компания Nord Stream 2 AG не сертифицирована в качестве оператора.

В конце января стало известно, что «Газпром» выполнил требование Федерального сетевого агентства Германии (BNA): Nord Stream 2 AG учредила «дочку» — Gas for Europe GmbH — с головным офисом в Шверине. Компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в водах Германии.

В декабре глава BNA Йохен Хоманн говорил, что ожидает решения по «Северному потоку — 2» не ранее начала второй половины 2022 года.