Первую нитку газопровода «Северный поток – 2» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки «Северного потока — 2», строительство которого завершилось в сентябре.

«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — говорится в сообщении компании Nord Stream 2 AG.

Отмечается также, что ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств, а также внешние визуальная и инструментальная проверки.

На второй нитке пусконаладочные работы еще продолжаются.

Газопровод "Северный поток-2" © Петр Ковалев/ТАСС

Nord Stream 2 AG также объявила о выполнении всех условий для ввода второй линии газопровода в эксплуатацию.

«4 октября Датское энергетическое агентство согласилось с тем, что трубопровод B может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в том числе условия, касающиеся сертификации», — приводит ТАСС содержание пресс-релиза Датского энергетического агентства.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что вне зависимости от исхода выборов в бундестаг Германия не сможет остановить запуск газопровода «Северный поток — 2». Он напомнил, что строительство проекта уже завершено, а новое правительство сможет лишь попытаться остановить работу газопровода уже после его запуска.

По мнению американской журналистки, несмотря на то, что строительство газопровода уже завершено, оператору «Северного потока — 2» предстоит совершить трудоемкие технические работы, которые могут занять до трех месяцев.

