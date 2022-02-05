Лукашенко предположил длительность гипотетической войны с Украиной
- 05 февраля 2022, 20:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Украина никогда не будет воевать с его страной.
Тем не менее он предположил, сколько может продлиться такая война.
«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать», — сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live.
Белорусский лидер пояснил, что украинская армия обладает низким уровнем подготовки.
«Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем», — цитирует Лукашенко «РЕН ТВ».
Он также обратил внимание на то, что «как только чуть-чуть запахло», президент Украины Владимир Зеленский «сразу трухнул».
Лукашенко подчеркнул, что Россию и Белоруссию «лучше не трогать», пишет ФАН.
Ранее в том же интервью Лукашенко заявил, что останется на посту главы государства, пока вокруг Белоруссии и внутри страны будет складываться тяжелая обстановка. По его словам, он — президент не потому, что очень хочет им быть.
Войти через социальные сети: