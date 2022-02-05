Лукашенко предположил длительность гипотетической войны с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Украина никогда не будет воевать с его страной.

Тем не менее он предположил, сколько может продлиться такая война.

«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать», — сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live.

Белорусский лидер пояснил, что украинская армия обладает низким уровнем подготовки.

«Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем», — цитирует Лукашенко «РЕН ТВ».

Он также обратил внимание на то, что «как только чуть-чуть запахло», президент Украины Владимир Зеленский «сразу трухнул».

Лукашенко подчеркнул, что Россию и Белоруссию «лучше не трогать», пишет ФАН.

Ранее в том же интервью Лукашенко заявил, что останется на посту главы государства, пока вокруг Белоруссии и внутри страны будет складываться тяжелая обстановка. По его словам, он — президент не потому, что очень хочет им быть.