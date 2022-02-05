Лукашенко рассказал, сколько еще он будет президентом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что останется на посту главы государства, пока будет складываться тяжелая обстановка.

«Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее — внутри нас будут, как в 2020 году, рвать — всегда будет», — сказал он в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live.

Лукашенко добавил, что если все будет спокойно, то можно будет определяться с кандидатом на эту должность.

Белорусский лидер подчеркнул, что он — президент не потому, что очень хочет им быть. «Ты просто повязан своей страной, которую создавал своими руками», — пояснил Лукашенко. «Это не служба, а служение» — заключил он.

Ранее Александр Лукашенко выступил с посланием к белорусскому народу, назвал жителей страны элитой и заявил, что готов оставить пост главы государства, если этого захочет народ.

Он также утверждал, что не «вцепился и посиневшими пальцами» не будет держаться за президентское кресло. Лукашенко заверил, что скоро уйдет с этого поста.

