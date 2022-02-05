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Лукашенко рассказал, сколько еще он будет президентом Белоруссии

Георгий Самсонов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что останется на посту главы государства, пока будет складываться тяжелая обстановка.

«Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее — внутри нас будут, как в 2020 году, рвать — всегда будет», — сказал он в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьев Live.

Лукашенко добавил, что если все будет спокойно, то можно будет определяться с кандидатом на эту должность.

Белорусский лидер подчеркнул, что он — президент не потому, что очень хочет им быть. «Ты просто повязан своей страной, которую создавал своими руками», — пояснил Лукашенко. «Это не служба, а служение» — заключил он.

Ранее Александр Лукашенко выступил с посланием к белорусскому народу, назвал жителей страны элитой и заявил, что готов оставить пост главы государства, если этого захочет народ.

Он также утверждал, что не «вцепился и посиневшими пальцами» не будет держаться за президентское кресло. Лукашенко заверил, что скоро уйдет с этого поста.

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