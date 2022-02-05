Украинских комиков из «Квартала-95» назвали в Германии русскими

Коллектив украинских комиков «Студия Квартал-95», лидером которого ранее был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, разместил в Facebook сообщение с угрозой отменить концерты в Германии.

Причиной разразившегося скандала стала появившаяся в интернете афиша, на которой украинских артистов назвали российскими юмористами.

«Мы были, есть и останемся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может», — говорится в сообщении «Студии Квартал-95» в соцсети.

Представители украинского коллектива потребовали от немецких организаторов концертов немедленно устранить ошибку в афише. В противном случае запланированные выступления будут отменены.

Пользователи соцсетей не увидели повода для возмущения. Некоторые из них напомнили, что все свои номера украинские комики исполняют на русском языке.

Накануне во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины, в котором россияне одержали победу со счетом 3:2, украинские болельщики скандировали националистические лозунги, а украинские футболисты тем временем общались с тренером на русском языке.