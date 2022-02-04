«Очень правильное прочтение демократии»: эксперт оценил заявление РФ и КНР

Совместное заявление Москвы и Пекина о международных отношениях, подписанное президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в очередной раз доказывает, что между двумя государствами выстроены «глубокие партнерские отношения». Такое мнение выразил в интервью «Ридусу» политический консультант, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Ярошенко.

«Важно отметить, что Китай и Россия придерживаются единого мнения по целому ряду важных вопросов. В частности, Россия подтвердила приверженность принципу „одного Китая“. В соглашении четко указано, что Москва выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, поскольку Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Такая позиция идет вразрез с политикой коллективного Запада», — подчеркнул политконсультант.

Кроме того, в документе изложено «очень правильное прочтение демократии», считает Алексей Ярошенко.

«Речь идет о том, что демократия — не политическое устройство по лекалам западных стран, а народовластие. Известно, что подлинное народовластие может реализовываться в разных политических системах. Главное, чтобы источником власти был народ», — сказал эксперт.

Подобный подход кардинально отличается от того, что делают те же США, экспортируя свой вариант демократии даже в те общества, которые не готовы жить по западному образцу, обратил внимание Ярошенко.

«Зато они готовы воплотить народовластие с помощью собственной социальной матрицы. Я думаю, Китай и Россия будут и дальше продвигать эту идею», — добавил он.

С полным текстом совместного заявления РФ и КНР можно ознакомиться на официальном сайте Кремля.

Ранее профессор МГУ, политолог, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло назвал партнерство России и Китая «крупным внешнеполитическим успехом Владимира Путина» и «хорошим контраргументом против антироссийских западных санкций».