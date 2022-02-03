Беспрецедентно высокий уровень партнерства России с Китаев — крупный успех президента Владимира Путина во внешней политике. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» профессор МГУ, политолог, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

«Сегодня наблюдается согласованность позиций России и Китая по целому ряду внешнеполитических вопросов. На площадке Совбеза ООН Москва и Пекин действуют совместно, поддерживают друг друга. При этом оба государства испытывают давление коллективного Запада и вынуждены противодействовать. Вместе это делать куда проще, чем по отдельности», — заявил Манойло.

Партнерские отношения с Китаем, который скоро станет ведущей экономикой мира, — сильный контраргумент против антироссийских западных санкций, добавил политолог.

«Компенсирует ли наше партнерство все потери от санкций? Какую-то часть, думаю, да. Важно еще понимать, что коллективный Запад побаивается связки Москва — Пекин. Когда мы действуем сообща, то Запад начинает вести себя осторожно. Хорошо, если наше партнерство будет иметь долгосрочный характер», — заключил Андрей Манойло.

В преддверии рабочего визита в КНР Владимир Путин написал статью для китайского агентства «Синьхуа». В ней президент проанализировал отношения двух государств. С материалом можно ознакомиться на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что основные принципы и ориентиры партнерства РФ и Китая — равноправие, учет интересов друг друга, свобода от идеологической конъюнктуры и пережитков прошлого.

«Особое значение планируем уделить вопросам развития деловых связей. Для этого есть все возможности, ведь в активе наших стран — серьёзные финансовые, производственные, технологические, кадровые ресурсы, позволяющие успешно решать задачи долгосрочного развития», — подчеркнул глава государства в своей статье.

По словам президента, в 2021 году взаимный товарооборот России и Китая вырос до 140 миллиардов долларов в год. «Уверенно движемся к поставленной цели — довести объём торговли до 200 миллиардов долларов в год», — написал Путин.

Россия активно сотрудничает с КНР в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, сельское хозяйство и строительство объектов инфраструктуры, указал президент.

«Российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремлённости в будущее», — констатировал Владимир Путин.