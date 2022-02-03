Володин объяснил меры, принятые в отношении Deutsche Welle

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возмущение представителей правительства и общественности Германии относительно запрета деятельности в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle выглядит странным.

Он напомнил, что в Германии тоже самое сделали с российской RT DE.

По словам Володина, в этой стране не следуют тем принципам, которые озвучивают, и, нарушая свободу слова, свободу распространения информации, по сути, вводят цензуру и действуют против основных демократических ценностей.

«Это грязное пятно на вашей репутации», — обратился политик к властям Германии в своем Telegram-канале.

Председатель нижней палаты парламенты подчеркнул, что тем, кто предпринимает подобные действия против России, пора с этим заканчивать.

«Только взаимное уважение, отсутствие двойных стандартов может вам помочь вести диалог с Россией», — написал он.

Володин также обратил внимание, что меры, принятые МИД РФ, полностью поддерживаются депутатами Госдумы, которые даже считают, что они могли бы быть еще более жесткими.

Ранее сообщалось, что МИД РФ объявил о закрытии в столице корреспондентского пункта телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Спутниковое и иное вещание компании прекращено. Как уточнили в ведомстве, эта решение принято в рамках первого этапа ответных мер в отношении работающих в России германских СМИ.

В заявлении ведомства также говорится о том, что будут аннулированы аккредитации всем сотрудникам российского бюро Deutsche Welle. Кроме того, телерадиокомпанию предложат внести в список СМИ-иноагентов.