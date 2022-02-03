В Москве закрыли корпункт телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ

МИД РФ объявил о закрытии в столице корреспондентского пункта германской телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

Спутниковое и иное вещание компании прекращено.

Как уточнили в ведомстве, эта решение принято в рамках первого этапа ответных мер в отношении работающих в России германских СМИ.

Напомним, ранее в Германии было прекращено вещание RT (Russia Today).

В заявлении МИД также говорится о том, что будут аннулированы аккредитации всем сотрудникам российского бюро Deutsche Welle. Кроме того, телерадиокомпанию предложат внести в список СМИ-иноагентов.

Также предполагается ввести санкции против представителей немецких организаций, причастных к ограничению вещания RT DE.