В Москве закрыли корпункт телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ
- 03 февраля 2022, 16:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
МИД РФ объявил о закрытии в столице корреспондентского пункта германской телерадиокомпании Deutsche Welle в России.
Спутниковое и иное вещание компании прекращено.
Как уточнили в ведомстве, эта решение принято в рамках первого этапа ответных мер в отношении работающих в России германских СМИ.
Напомним, ранее в Германии было прекращено вещание RT (Russia Today).
В заявлении МИД также говорится о том, что будут аннулированы аккредитации всем сотрудникам российского бюро Deutsche Welle. Кроме того, телерадиокомпанию предложат внести в список СМИ-иноагентов.
Также предполагается ввести санкции против представителей немецких организаций, причастных к ограничению вещания RT DE.
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