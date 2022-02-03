Придумана новая схема кражи денег со счетов россиян

Мошенники стали применять еще один способ хищения средств у россиян. На этот раз в ход пошли QR-коды, содержащие информацию о банковском счете жертвы.

С помощью новой схемы была обманута москвичка, которой позвонил аферист, представившийся сотрудником банка. Он уведомил женщину о том, что неизвестные предприняли попытку оформить на ее имя кредит, и для отмены операции необходимо создать QR-код.

В результате жительница столицы исполнила все указания мошенника и выслала код через чат-бот, после чего с ее счета были списаны 75 тысяч рублей.

В беседе с газетой «Известия» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что некоторые банки позволяют проводить финансовые операции с помощью QR-кода, что дает возможность злоумышленникам убеждать своих жертв в необходимости сгенерировать код с определенной суммой.

В свою очередь директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов объяснил, что мошенник способен ввести в заблуждение и заставить сгенерировать код, когда его собеседник не понимает сути предлагаемых услуг и смысла своих действий.

В связи с этим россиянам вновь рекомендовали сохранять бдительность и не сообщать посторонним персональные данные, включая сведения о банковских картах.

Ранее «Ридус» писал о том, что недавно появился способ изъятия денег с банковских карт, особенность которого заключается в том, что злоумышленники не просто снимают небольшие суммы, не требующие подтверждения со стороны владельца карты, но проводят такую операцию многократно с интервалом в несколько секунд.