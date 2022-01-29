Появился новый способ хищения денег с банковских карт

Мошенники освоили новый способ изъятия денег с банковских карт.

Его особенность заключается в том, что злоумышленники не просто снимают небольшие суммы, не требующие подтверждения со стороны владельца карты, но проводят такую операцию многократно с интервалом в несколько секунд.

В результате с помощью «микротраншей» по 5−20 тысяч рублей преступники успевают менее чем за минуту опустошить карту с несколькими сотнями тысяч рублей.

По информации, появившейся в СМИ, подобные онлайн-налеты происходят на подставных (фишинговых) сайтах, продающих билеты на концерты и в театры. Они очень похожи на настоящие, поскольку специально созданы для обмана доверчивых граждан.

«Злоумышленники вскрывают и данные вполне легальных порталов, оказывающих платные услуги», — рассказал kp.ru директор исследовательского подразделения «Интерфакс-ЛАБ» Игорь Мунерман. Он признался, что сам стал жертвой мошенников — у него списали 999 рублей с сервиса по изучению иностранных языков. По его словам, дальнейшему изъятию средств злоумышленникам помешала система, блокирующая многократное списание одинаковых сумм.

Эксперт подчеркнул, что жуликам выгодно хищение с помощью микроплатежей еще и потому, что их практически невозможно отменить. «Я видел в мобильном приложении свои похищенные деньги, они достаточно долго находились в статусе „на обработке“, я вел переговоры с технической службой банка, но остановить транзакцию и вернуть мне деньги они уже не могли», — объяснил Мунерман.

Как писал ранее «Ридус», чтобы украсть деньги с банковского счета, мошенникам будет достаточно знать номер карты и срок ее действия. По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, злоумышленникам не всегда нужен CVV-код или одноразовый пароль. Он объяснил, что бывают случаи, когда деньги списываются вообще без указания каких-либо данных.