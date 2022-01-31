Опрос выявил стремление к высшему образованию у детей 70% респондентов

По результатам опроса образовательной компании MAXIMUM Education выяснилось, что дети 70% респондентов планируют поступать в вузы.

При этом дети 23% опрошенных еще не определились с решением, а 7% родителей сообщили о нежелании их детей получать высшее образование.

По мнению 82% родителей учеников 8−9 классов, высшее образование является важным фактором для достижения успеха, а 66% респондентов согласились с тем, что диплом поможет занять прочное положение в обществе и добиться высот в карьере.

Между тем 69% опрошенных назвали высшее образование в России «неподъемно дорогим», приводит газета «Известия» результаты исследования.

Кроме того, 61% респондентов признались, что их ребенок еще не определился с выбором профессии.

Основным фактором при выборе высшего учебного заведения 45% участников опроса назвали желание ребенка учиться именно в этом вузе, 6% - престиж учебного заведения, а 2% — стоимость обучения. Совокупность всех трех факторов оказалась важна для 42% родителей.

Среди принявших участие в опросе школьников 72% отметили, что высшее образование играет важную роль в достижении успеха, а 69% считают наличие диплома важным фактором для достижения жизненных и карьерных высот.

О своем намерении получить высшее образование заявили 80% учеников 8−9 классов, 14% еще не приняли решение, а 6% не планируют поступать в вуз. Еще не определились с выбором профессии 46% опрошенных школьников.

Генеральный директор MAXIMUM Education Михаил Мягков предположил, что «в школах очень не хватает профориентационных программ», из-за чего многих школьников привлекает конкретный вуз, а не специальность.

Как писал ранее «Ридус», многие педагоги считают, что школьную пятибалльную систему нужно менять, поскольку она устарела, не отражает реальной картины и практически сводит на нет объективность оценки знаний.