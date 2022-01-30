По обвинению в изнасиловании арестован нападающий «Манчестер Юнайтед»

Форвард английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд подозревается в избиении и изнасиловании бывшей девушки.

Как сообщает AP, полиция подтвердила новость о его аресте. Начато расследование, футболист будет допрошен.

Ранее стало известно, что бывшая девушка Гринвуда модель Харриет Робсон обвинила его в избиении и изнасиловании.

Фото с доказательствами побоев она разместила в соцсетях, но позднее удалила их.

Из-за разразившегося скандала руководство клуба отстранило 20-летнего игрока от тренировок и участия в матчах до выяснения обстоятельств. В «Манчестер Юнайтед» заявили, что не одобряют любые формы насилия.

Гринвуд, являющийся воспитанником «МЮ», забил в текущем сезоне шесть мячей и сделал две голевые передачи. В 2020 году он дебютировал в составе сборной Англии.

Ранее «Ридус» писал о том, что в августе прошлого года обвинение в изнасиловании было предъявлено футболисту «Манчестер Сити» Бенжамену Менди. Полиция графства Чешир в Англии сообщила, что 27-летнему защитнику вменяют четыре изнасилования и одно сексуальное посягательство. По версии следствия, Менди совершил преступления в графстве Чешир в период с октября 2020 года по август 2021 года. Предполагаемыми жертвами стали три человека старше 16 лет.

Также сообщалось, что 24 января этого года Менди освободили под залог.