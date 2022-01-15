Португальского футболиста Рубена Семеду избили дубинками

Защитника греческого футбольного клуба «Олимпиакос» Рубена Семеду избили дубинками возле его дома.

Нападение на португальца и его друга было совершено вечером 14 января тремя мужчинами в масках.

Сначала пострадавших доставили в полицию для дачи показаний, а затем отвезли их в больницу.

В настоящее время ведется розыск преступников. Согласно одной из версий, нападение может быть связано с прошлым футболиста, сообщает греческий телеканал ERT1.

Дело в том, что в 2021 году Семеду привлекался к уголовной ответственности по обвинению в насилии над 17-летней девушкой. Он был арестован, но в итоге выпущен под залог в 10 тысяч евро.

Как отмечает «РЕН ТВ», ранее стало известно, что до 24 января под залог освободили 27-летнего защитника английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Франции Бенжамена Менди.

«Ридус» писал о том, что ему вменяют четыре изнасилования и одно сексуальное посягательство. По версии следствия, Менди совершил эти преступления в графстве Чешир в период с октября 2020 года по август 2021 года. Предполагаемыми жертвами стали три человека старше 16 лет. В конце августа прошлого года футболиста заключили под стражу.