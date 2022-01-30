Ученые выяснили причину появления «супериммунитета» у перенесших «омикрон»

«Супериммунитет» против будущих штаммов коронавируса получат те, кто переболел омикрон-штаммом после вакцинации.

К такому выводу пришли ученые из Орегонского университета здоровья и науки.

Они выяснили, что если человек заболевает «омикроном», несмотря на прививку от COVID-19, он получает гибридный иммунитет. При его наличии заражались меньше и дельта-штаммом, отметили специалисты.

Установлено, что после прививки качество антител у переболевших коронавирусом гораздо выше. «Высок не только уровень антител, но и их способность нейтрализовать различные варианты вируса», — приводит Business Insider слова ученого Фикаду Тафессе.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что анализ на уровень антител поможет определить, достаточно ли защищен организм от COVID-19 или же иммунитет требует бустера (подпитки). Для оценки иммунитета необходимо измерить уровень специфических антител класса IgG к S-белку коронавируса.

Нетесов также предупредил, что пятая волна пандемии COVID-19 может затянуться в России на несколько месяцев из-за недостаточно высокого уровня коллективного иммунитета.