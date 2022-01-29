Вирусолог объяснил, сколько антител достаточно для защиты от коронавируса

Анализ на уровень антител поможет определить, достаточно ли защищен организм от COVID-19 или же иммунитет требует бустера (подпитки).

Для оценки иммунитета необходимо измерить уровень специфических антител класса IgG к S-белку коронавируса.

В беседе с «360» вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что разные тест-системы используют разные способы измерения, но лишь немногие из них выдают конечный результат в значении Binding Antibody Units (BAU) — единицах связывания антител на миллилитр.

«По оценкам ряда научных публикаций, если уровень выше 500, то человек на 99% тяжело не заболеет при инфицировании вариантом „дельта“, и у него не будет смертельного исхода», — объяснил специалист.

Он уточнил, что для Abbott Architect тестов верхний порог составляет 6000−7000, а система компании «Вектор-Бест» меряет до 500 BAU/ml, и если значение выше, то она показывает, что оно выше 500.

«То есть выше 500 — это хорошо, ниже 200 — надо вакцинироваться», — пояснил Нетесов в интервью телеканалу.

По его словам, единой системы оценки достаточного уровня антител для защиты от COVID-19 пока что нет. Он также отметил, что таким способом можно измерить лишь гуморальный иммунитет, а есть еще и клеточный. Поэтому лучше всего просто ревакцинироваться каждые полгода, посоветовал Нетесов.

Ранее он предупредил, что пятая волна пандемии COVID-19 может затянуться в России на несколько месяцев из-за недостаточно высокого уровня коллективного иммунитета.