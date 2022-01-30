Циклон «Надя» накроет Москву в ближайшие двое суток

Североатлантический циклон «Надя» окажется капризнее своей предшественницы «Марии» и принесет снега в два раза больше, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос «Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие двое суток в столице выпадет 25% месячной нормы осадков, а сугробы впервые достигнут полуметра.

Синоптик отметил, что погода испортится уже вечером в воскресенье и Центральную Россию накроют снеговые тучи.

«За 24 часа прогнозируется до 4 миллиметров осадков, видимость в зарядах снега будет ухудшаться до 1 километра», — рассказал Тишковец в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что снегопады усилятся в Москве в ночь на вторник, а за двое суток выпадет около 10 миллиметров осадков. «Сугробы в столице впервые вырастут до 50−52 сантиметров, что близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 сантиметров», — уточнил метеоролог.

При этом он обратил внимание, что будет не по сезону тепло, хотя именно на 31 января обычно приходятся самые холодные сутки в году. По прогнозам Тишковца, температурный фон превысит многолетнюю норму почти на 9 градусов. В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до -5 градусов, пообещал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в последние дни января и в начале февраля в столице установится мартовская погода. По его словам, среднесуточная температура воздуха составит около -3 градусов.