В начале февраля в Москве ожидается мартовская погода
- 29 января 2022, 17:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В последние дни января и в начале февраля в столице установится мартовская погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, среднесуточная температура воздуха составит около -3 градусов.
«Климатическая средняя температура в Москве в конце января — минус 10 градусов, а будет днем 0…-2, по области до +1 градуса», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».
Синоптик уточнил, что такая температура является средней для 10−11 марта.
Он также отметил, что хотя климатически 31 января и 1 февраля являются самими холодными днями, в этом году в столичном регионе столбики термометров поднимутся на восемь градусов выше нормы.
Кроме того, Вильфанд предупредил, что атмосферное давление в последние дни января опустится в Москве до рекордно низких отметок. Между тем он пообещал в выходные дни теплую погоду с легким снегопадом.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 29 и 30 января сугробы в Москве вырастут до полуметра.
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