В начале февраля в Москве ожидается мартовская погода

В последние дни января и в начале февраля в столице установится мартовская погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, среднесуточная температура воздуха составит около -3 градусов.

«Климатическая средняя температура в Москве в конце января — минус 10 градусов, а будет днем 0…-2, по области до +1 градуса», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Синоптик уточнил, что такая температура является средней для 10−11 марта.

Он также отметил, что хотя климатически 31 января и 1 февраля являются самими холодными днями, в этом году в столичном регионе столбики термометров поднимутся на восемь градусов выше нормы.

Кроме того, Вильфанд предупредил, что атмосферное давление в последние дни января опустится в Москве до рекордно низких отметок. Между тем он пообещал в выходные дни теплую погоду с легким снегопадом.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 29 и 30 января сугробы в Москве вырастут до полуметра.