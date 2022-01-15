Киберэксперты назвали необходимые мошеннику данные для кражи денег со счета

Чтобы украсть деньги с банковского счета, мошенникам будет достаточно знать номер карты и срок ее действия.

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, злоумышленникам не всегда нужен CVV-код или одноразовый пароль.

Он объяснил, что бывают случаи, когда деньги списываются вообще без указания каких-либо данных.

«Все зависит от конкретной точки, которая принимает платеж. Если пользователь ввел номер и срок действия карты, этого может быть достаточно для списания», — рассказал Ульянов в беседе с URA.RU.

В свою очередь исследователь в области безопасности Дмитрий Борощук уточнил, в каком случае мошенник может обойтись без CVV-код. В частности, завладеть деньгами можно при осуществлении платежа до 1 000 рублей. «Оспорить можно, но банки в первую очередь будут отправлять на сервис, через который были списаны деньги. Сервис будет либо разбираться и проводить внутреннее расследование, либо спустит это на тормозах. Банк при обращении сервиса вполне сможет вернуть деньги», — разъяснил собеседник издания.

Ульянов рекомендовал начать оспаривать совершенные мошенниками операции в течение суток. По его мнению, в таком случае шансы на возврат есть.

Ранее «Ридус» писал о том, что мошенники стали представляться сотрудниками «Госуслуг» и предлагать помочь привязать сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании к странице пользователя. Если жертва соглашается и передает запрашиваемые данные, то злоумышленники получают доступ к личному кабинету со всей информацией о человеке. Эти данные могут быть использованы для оформления кредитов и других незаконных манипуляций.