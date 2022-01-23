В конце января сугробы в Москве впервые за зиму вырастут до полуметра

Уже в следующие выходные, 29 и 30 января, сугробы в Москве вырастут до полуметра.

Это произойдет впервые за зимний сезон, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в указанные дни через Центральную Россию пройдет маршрут североатлантического циклона, сопровождаемого обложными снегопадами (4−5 миллиметра). В результате сугробы в столице достигнут 50 см.

«При этом температурные показатели по-зимнему останутся комфортными: ночью минус 5−10 градусов, днем от 0 до минус 5», — рассказал «РИА Новости» синоптик.

В то же время Тишковец предупредил, что ночь на пятницу, 28 января, станет самой морозной на следующей неделе в Москве — ожидается до минус 12−17.



Ранее «Ридус» писал о том, что из-за аномальных снегопадов в Краснодаре зафиксирована рекордная за всю историю метеонаблюдений высота снежного покрова — 41 сантиметр. Только за последние сутки в регионе выпала практически месячная норма осадков.