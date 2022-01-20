Мясников предостерег россиян от посещения медучреждений в период пандемии

Без острой необходимости не стоит посещать медицинские учреждения в период пандемии коронавируса, заявил врач и телеведущий Александр Мясников

В эфире радио «Вести ФМ» он отметил, что из-за COVID-19 «мир разрушен», и врачи не рекомендуют проходить диагностические обследования, особенно тем, кто должен проверяться в силу возраста.

«Потому что ты идешь в госпиталь сделать колоноскопию, а уходишь с „дельтой“ или вообще не выходишь оттуда», — цитирует Мясникова «РИА Новости».

Ранее врач предположил, что с учетом скорости распространения «омикрона» в мире, инфекцию перенесут все, в том числе привитые и невакцинированные. При этом он отметил, что данный штамм обладает высокой заразностью и легким течением, «по сути ОРЗ». Что же касается смертности в ряде стран, то высокие показатели обусловлены не «омикроном», а «дельтой».

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «омикрон» может передаваться от человека к человеку при кашле и громком разговоре.