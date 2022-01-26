В ОП РФ поддержали новый закон о ДЭГ, но попросили его доработать

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах всех уровней в России.

Согласно документу, голосование в режиме онлайн будет осуществляться только с использованием ГАС «Выборы» либо других сертифицированных государственных цифровых сервисов, в том числе и региональных. Также законопроект предусматривает обязательную процедуру подтверждения личности избирателя, «анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование при проведении голосования и последующее расшифрование после его завершения», указано в пояснительной записке.

Дистанционное голосование не воспринимается у абсолютного большинства россиян как нечто «новое и сомнительное», прокомментировала член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алёна Булгакова.

«Мы видели на избирательных кампаниях прошлых лет высокую явку, позитивные отклики россиян об удобстве такой формы голосования. Такая форма волеизъявления с нами надолго, за ней, определённо, будущее. Однако нужно продолжать совершенствовать законодательство, регулирующее электронное голосование и практику организации выборов посредством этой технологии. Таким образом, одобренный в первом чтении законопроект мы поддерживаем, но при этом обращаем внимание на необходимость его дальнейшей доработки», — заявила Булгакова в интервью «Ридусу».

«Ко второму чтению, на наш взгляд, документ необходимо доработать в части закрепления гарантий общественного контроля. Повышение доверия избирателей к технологии останется в этом году актуальным направлением работы организаторов выборов», — заключила эксперт.



Ранее в Общественной палате предложили наделить наблюдателей правом на участие в организации дистанционного электронного голосования на выборах.