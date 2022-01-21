В Общественной палате предложили допустить наблюдателей до организации ДЭГ

В Общественной палате предложили наделить наблюдателей правом на участие в организации дистанционного электронного голосования на выборах.

«На избирательных участках понятно, как обеспечивать наблюдение. На каждом из них присутствуют наблюдатели от кандидатов, от политических партий, независимые общественные наблюдатели и наблюдатели от субъектов общественного контроля. Но как перенести все это на дистанционное голосование? Один из вариантов — направлять наблюдателей в избирательную комиссию, чтобы они обеспечивали контроль за организацией ДЭГ», — заявил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в ходе общественных слушаний в ОП РФ.

Дистанционная форма голосования очень удобна и востребована россиянами в условиях пандемии коронавируса, добавил председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

«Поэтому очень важно, что сейчас механизм реализации ДЭГ закрепляется на законодательном уровне. Необходимо четко прописать алгоритм по проведению общественного контроля за такого рода голосованием», — подчеркнул Брод.

В России существуют две системы электронного голосования — федеральная и московская. Обе эти системы прошли «этапы серьезных испытаний» и «доказали свою эффективность», отметил заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Участники общественных слушаний в ОП РФ в целом поддерживают концепцию федерального документа, однако они намерены подготовить резолюцию, в которой порекомендуют Госдуме рассмотреть возможность наделения наблюдателей правом на обеспечение контроля за организацией ДЭГ.

Законопроект об электронном голосовании имеет «рамочный характер», поскольку «многие важные для избирателей вопросы в текущем его варианте пока не регламентированы», считает советник руководителя ЦИК партии «Новые люди» Никита Ляховецкий.

«Например, должны быть детально регламентированы права и обязанности членов комиссий ДЭГ и порядок назначения наблюдателей. Только после этого возможно принятие настоящего закона», — сказал Ляховецкий.

«ДЭГ позволяет экономить кучу бюджетных денег. Благодаря этой системе не нужно проходить круги ада и писать заявления о желании проголосовать не по прописке. Или обеспечивать вертолет для голосования в далеком поселке. Но, чтобы наблюдать за этим процессом, необходимо быть экспертом в цифровой области. Думаю, наблюдение подобного рода — процесс эволюционный. Однажды все станет достаточно понятно и прозрачно», — заключил председатель партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов.