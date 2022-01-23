Появилась новая схема мошенничества с использованием повесток в суд

Мошенники стали выманивать деньги у россиян с помощью повесток в суд.

Выглядит эта схема обмана так: злоумышленник официально подает в суд на человека, который якобы не возвращает долг.

Суть заключается в том, что многие не получают повесток, поскольку не живут по месту прописки. В результате ответчик в суд не является, что может служить основанием для вынесения решения в пользу истца.

Как рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» эксперт по информационной безопасности Денис Батранков, если вам присудили какой-то штраф, оспорить его практически невозможно.

«Вернее, есть законный инструмент апелляции, но, поскольку все извещения от суда вам по-прежнему приходят по адресу прописки, вы пропускаете установленный законом срок подачи апелляции. А потом уже поздно», — цитирует его kp.ru.

Он предупредил, что подобным хитрым способом мошенники пытаются вытянуть из людей иногда 100 тысяч рублей, а порой и миллион. Имея исполнительный лист на руках, «должника» находят и абсолютно официально, с привлечением приставов требуют вернуть деньги.

В последнее время число таких случаев заметно выросло, отметил Батранков. В связи с этим он посоветовал постоянно проверять, не ведется ли против тебя какая-то судебная тяжба, чтобы оградить себя от такого рода мошенников.

Ранее сообщалось, что назвавшийся целителем мужчина пообещал жительнице столицы исправить ее «плохую карму» и в итоге получил от нее за эту услугу 9 млн рублей.



Также «Ридус» писал о том, что в Москве мошенники воспользовались доверчивостью заслуженного тренера по фехтованию Александра Филатова и обманули его на крупную сумму денег. Поверив в добрые намерения позвонивших ему людей, Филатов взял кредит на 2,4 миллиона рублей и передал их злоумышленникам.

