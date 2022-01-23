Ради избавления от грехов москвичка отдала «целителю» 9 млн рублей
- 23 января 2022, 16:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Назвавшийся целителем мужчина пообещал жительнице столицы исправить ее «плохую карму» и в итоге получил от нее за эту услугу 9 млн рублей.
Москвичка познакомилась с мошенником в соцсетях и пожаловалась ему на преследующие ее неудачи. Тот пообещал помочь и при этом не запросил большого вознаграждения, что приятно удивило женщину и еще больше расположило ее к нему.
Однако в процессе «очищения кармы» мужчина сообщил ей, что она нажила слишком много грехов, из-за чего он несет за нее уж очень тяжелый «крест». Эту непосильную ношу «целитель» оценил очень дорого. Тем не менее москвичка взяла в банке кредит на 9 миллионов рублей и отдала их своему «спасителю».
Как сообщает «РЕН ТВ», теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье «мошенничество в особо крупном размере».
Ранее «Ридус» писал о том, что в Москве мошенники воспользовались доверчивостью заслуженного тренера по фехтованию Александра Филатова и обманули его на крупную сумму денег. Поверив в добрые намерения позвонивших ему людей, Филатов взял кредит на 2,4 миллиона рублей и передал их злоумышленникам.
Войти через социальные сети: