Ради избавления от грехов москвичка отдала «целителю» 9 млн рублей

Назвавшийся целителем мужчина пообещал жительнице столицы исправить ее «плохую карму» и в итоге получил от нее за эту услугу 9 млн рублей.

Москвичка познакомилась с мошенником в соцсетях и пожаловалась ему на преследующие ее неудачи. Тот пообещал помочь и при этом не запросил большого вознаграждения, что приятно удивило женщину и еще больше расположило ее к нему.

Однако в процессе «очищения кармы» мужчина сообщил ей, что она нажила слишком много грехов, из-за чего он несет за нее уж очень тяжелый «крест». Эту непосильную ношу «целитель» оценил очень дорого. Тем не менее москвичка взяла в банке кредит на 9 миллионов рублей и отдала их своему «спасителю».

Как сообщает «РЕН ТВ», теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Ранее «Ридус» писал о том, что в Москве мошенники воспользовались доверчивостью заслуженного тренера по фехтованию Александра Филатова и обманули его на крупную сумму денег. Поверив в добрые намерения позвонивших ему людей, Филатов взял кредит на 2,4 миллиона рублей и передал их злоумышленникам.