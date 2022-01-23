Президент Армении объявил о своей отставке

Президент Армении Армен Саркисян принял решение уйти в отставку.

По его словам, оно не продиктовано эмоциями.

Саркисян отметил, что поскольку президент Армении не может повлиять на вопросы войны или мира, у него нет «конституционного инструмента», чтобы помочь стране.

«В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента.

Саркисян поблагодарил граждан Армении «за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена». Особую благодарность он выразил солдатам и офицерам.

В мае прошлого года стало известно, что в отношении президента Армении Армена Саркисяна возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура страны завела его на основании жалобы 53 адвокатов, заподозривших Саркисяна в сокрытии двойного гражданства.

Как рассказал председатель палаты адвокатов республики Ара Зограбян, в 2003—2012 годах Саркисян как минимум десять лет имел британское гражданство. При этом он был избран президентом Армении 2 марта 2018 года вопреки требованию иметь только армянское гражданство в течение последних шести лет.

Саркисян трижды возглавлял посольство Армении в Великобритании — с 1993 по 1996 годы, с 1998-го по 2000-й и с 2013-го по 2018-й.

