На президента Армении завели уголовное дело

В отношении президента Армении Армена Саркисяна возбуждено уголовное дело.

Генеральная прокуратура страны завела его на основании жалобы 53 адвокатов, заподозривших Саркисяна в сокрытии двойного гражданства.

Как рассказал председатель палаты адвокатов республики Ара Зограбян, в 2003—2012 годах Саркисян как минимум десять лет имел британское гражданство. При этом он был избран президентом Армении 2 марта 2018 года вопреки требованию иметь только армянское гражданство в течение последних шести лет.

По мнению Зограбяна, Саркисян мог быть избран президентом только в том случае, если бы его британское гражданство было прекращено до 1 марта 2012 года.

Зограбян сообщил в Facebook, что Специальная следственная служба отказалась возбуждать уголовное дело, однако Генпрокуратура отменила это решение и возбудила уголовное дело по статье «Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, учетных номеров транспортных средств».

Таким образом, предположения адвокатов, о том, что Саркисян отказался от британского гражданства не в 2011 году, а позже, были признаны обоснованными.

Саркисян трижды возглавлял посольство Армении в Великобритании — с 1993 по 1996 годы, с 1998-го по 2000-й и с 2013-го по 2018-й.

В начале 2021 года 67-летний президент Армении заразился коронавирусом в Лондоне, куда приехал к семье на новогодние праздники.