Неизвестный вывел с крипто-биржи Binance почти $84 млн

Видимо, опсасаясь скорого запрета на оборот криптовалюты и ее майнинг в России, неизвестный вывел с действующей в РФ крипто-биржи Binance 83 826 620 долларов.

Сообщение об этом было опубликовано в Twitter-аккаунте системы отслеживания и аналитики блокчейна Whale Alert.

В пересчете на рубли данная сумма составляет примерно 6,5 миллиардов.

Ранее Банк России предложил запретить оборот криптовалюты и ее майнинга на территории страны, а также заявил о необходимости ввести ответственность для граждан и юридических лиц за использование криптовалюты в качестве платежей. В ЦБ подчеркнули, что использование криптовалют при расчете за товары и услуги создает риск утраты суверенитета национальной валюты.

Между тем в беседе с «Ридусом» эксперт по блокчейну и майнингу криптовалюты Сергей Лоншаков назвал «выстрелом себе в ногу» возможные планы Центробанка РФ ввести полный запрет на операции с криптовалютами в России. По его словам, этот шаг будет иметь массу негативных последствий.



В свою очередь эксперт по блокчейну и майнингу криптовалюты Михаил Худокормов назвал «спорным и сложным» решение Центробанка РФ ввести полный запрет на майнинг и операции с криптовалютами в России.

