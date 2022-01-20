ЦБ выступил за полный запрет оборота криптовалюты и ее майнинга в РФ

Банк России предложил запретить оборот криптовалюты и ее майнинга на территории страны.

ЦБ также заявил о необходимости ввести ответственность для граждан и юридических лиц за использование криптовалюты в качестве платежей.

Кроме того, в банке предложили разработать механизмы блокировки операций по продаже или покупке цифровых активов за обычную валюту.

По мнению аналитиков Центробанка, криптовалюты создают риски для российского финансового рынка и могут представлять угрозу. Поэтому считается целесообразным запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

В ЦБ подчеркнули, что использование криптовалют при расчете за товары и услуги создает риск утраты суверенитета национальной валюты.

«Полагаем, что ввиду существенных негативных эффектов, которые майнинг криптовалюты оказывает на энергетическую, экологическую и производственную сферы, целесообразно реализовать комплекс мер по его ограничению», — приводит газета «Известия» текст доклада банка.

Как отмечает ФАН, в прошлом году капитализация рынка криптовалюты превысила 3 трлн долларов. Например, цена токена CEEK VR выросла на 32 550%.

В беседе с «Ридусом» эксперт по блокчейну и майнингу криптовалюты Сергей Лоншаков назвал «выстрелом себе в ногу» возможные планы Центробанка РФ ввести полный запрет на операции с криптовалютами в России. По его словам, этот шаг будет иметь массу негативных последствий.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Федеральная служба безопасности якобы убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину наложить полный запрет на операции с криптовалютами, чтобы лишить оппозицию и СМИ-иноагентов доступа к финансированию.