Эксперт: с компанией Meta можно договориться, если загнать ее в угол

Корпорация Meta Platforms принесла извинения за блокировку в соцсети Facebook страницы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности. В компании заявили, что страница была отключена из-за некорректной работы автоматических средств.

«Мы извиняемся перед пользователями за любые неудобства, причиненные этими действиями», — приводит ТАСС слова представителя корпорации.



Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного общества Александр Малькевич в объяснения Meta Platforms не верит. «Я не понимаю, о какой некорректной работе может вообще идти речь… Напомню, что страницу разблокировали не просто так, а после жесткой реакции со стороны Роскомнадзора. Ведомство, по сути, пригрозило замедлить Facebook трафик, что больно ударило бы по карману компании Meta, которая, как известно, владеет этой соцсетью. Отсюда я делаю вывод, что цифровые гиганты готовы общаться цивилизованно лишь в том случае, если их загоняют в угол», — пояснил общественник.

«Впрочем, Meta хотя бы приносит какие-то извинения и выражает готовность оплатить мелкие штрафы. У Twitter манеры куда хуже. Twitter штрафов не платит, не извиняется, не восстанавливает неправомерно заблокированные страницы… В общем, ничего не делает. Мы в Общественной палате требуем, чтобы теперь извинился Twitter перед всеми россиянами за то, что он делал в отношении нас много лет», — добавил Малькевич.

16 января администрация Facebook заблокировала официальный аккаунт российской делегации, сославшись на запрещенный контент. При этом участники размещали на странице только заявления руководства РФ.

Роскомнадзор потребовал от Meta Platforms снять все ограничения и объяснить причины их введения. Как рассказал источник ТАСС, близкий к РКН, в ведомстве также «обсуждалась возможность замедления трафика Facebook в России».

17 января администрация социальной сети разблокировала аккаунт российской делегации.