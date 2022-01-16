РКН потребовал от Мeta разблокировать страницу делегации РФ в Facebook

Роскомнадзор (РКН) обратился к компании Meta, владеющей соцсетью Facebook, с требованием разблокировать в Facebook страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Ранее руководитель делегации Константин Гаврилов сообщил о блокировке этой страницы якобы за публикацию запрещенного контента.

В адрес американской компании Meta Platforms было направлено письмо с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации РФ и объяснить причины их введения, приводит газета «Известия» сообщение пресс-службы РКН.

В письме отмечается, что действия администрации соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Роскомнадзор воспринял это как акт цензуры, что запрещено российской Конституцией.

Как писал «Ридус», Гаврилов уточнил, что участники делегации репостили на странице только заявления руководства России и МИД РФ.

Произошедшее напоминает историю с блокировкой в Facebook новости, которую российские СМИ опубликовали на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета. Тогда информация была помечена как «ложная» на основе проверки украинской фактчекинговой платформой StopFake.