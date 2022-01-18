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Личные вещи легендарного разведчика Кима Филби переданы Залу истории СВР

Эдуард Футурье

© tunnel.ru

Личные вещи легендарного агента советской разведки лидера «Кембриджской пятерки» Кима Филби переданы Залу истории Службы внешней разведки России (СВР). Церемония была посвящена 110-летию со дня рождения Филби.

Среди вещей разведчика — радиоприемник «Фестиваль», гравюры, предметы мебели и интерьера. Всего музей получил более 50 предметов.

Гарольд Адриан Рассел Филби (Ким Филби) являлся руководителем знаменитой «Кембриджской пятерки» — группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, которые занимали высокие должности в государственных структурах Великобритании и активно сотрудничали с разведкой СССР. От участников «Кембриджской пятерки» Москва получила огромное количество ценной информации. Например, материалы об американской ядерной программе.

В 1963 году Киму Филби удалось нелегально перебраться в СССР. Он похоронен в Москве на Кунцевском кладбище, напоминает «РИА Новости».

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