Личные вещи легендарного разведчика Кима Филби переданы Залу истории СВР

Личные вещи легендарного агента советской разведки лидера «Кембриджской пятерки» Кима Филби переданы Залу истории Службы внешней разведки России (СВР). Церемония была посвящена 110-летию со дня рождения Филби.

Среди вещей разведчика — радиоприемник «Фестиваль», гравюры, предметы мебели и интерьера. Всего музей получил более 50 предметов.

Гарольд Адриан Рассел Филби (Ким Филби) являлся руководителем знаменитой «Кембриджской пятерки» — группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, которые занимали высокие должности в государственных структурах Великобритании и активно сотрудничали с разведкой СССР. От участников «Кембриджской пятерки» Москва получила огромное количество ценной информации. Например, материалы об американской ядерной программе.



В 1963 году Киму Филби удалось нелегально перебраться в СССР. Он похоронен в Москве на Кунцевском кладбище, напоминает «РИА Новости».

