Стали известны подробности ограбления вдовы Градского

Грабители, совершившие 16 января разбойное нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко и забравшие у нее 100 миллионов рублей, были хорошо осведомлены о том, что она хранила деньги в своем доме в коттеджном поселке, расположенном в Наро-Фоминском районе Московской области.

Как сообщил источник газеты «Известия», преступники могли получить эту информацию от кого-то из близкого окружения потерпевшей.

«При этом тот факт, насколько театрально был выстроен каждый шаг грабителей, может говорить только о том, что преступление готовилось заранее», — отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что вся хронология ограбления, дата и момент нападения на женщину были тщательно спланированы.

Накануне стало известно, что злоумышленники подстроили ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи, а когда Коташенко вышла из своего автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин. В итоге они заставили ее вернуться домой и забрали у нее деньги.

По словам женщины, грабители угрожали ей предметом, похожим на оружие.

Существует предположение, что преступники могли использовать поддельные автомобильные номера. Дело в том, что владельцы машины с номерным знаком, который участвовал в данном инциденте, ничего не знают о случившемся, утверждает источник газеты.

По его словам, у следователей возникли подозрения, что ограбление было подстроено. Он рассказал, что Коташенко написала заявление спустя пять часов после ограбления, а сейчас путается в показаниях. Кроме того, охранник коттеджного поселка не увидел в салоне ее машины никого, кроме нее.

Знаменитый певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.



Ранее сообщалось, что Градский женился на модели и актрисе Марине Коташенко за месяц до своей смерти. Избранница артиста прожила с ним последние 17 лет и родила ему двоих сыновей.