Напавшие на вдову Градского грабители забрали у нее 100 млн рублей

В подмосковном Наро-Фоминске неизвестные совершили нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко.

В результате она лишилась 100 млн рублей.

Как сообщил источник «РЕН ТВ», злоумышленники подстроили ДТП, а когда Коташенко вышла из своего автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин. В итоге они заставили женщину вернуться домой, и забрали у нее деньги.

По предварительным данным, грабители были вооружены.

Знаменитый певец Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что Градский женился на модели и актрисе Марине Коташенко за месяц до своей смерти. Избранница артиста прожила с ним последние 17 лет и родила ему двоих сыновей.

