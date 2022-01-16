В Кремле допустили разрыв отношений с США в случае новых санкций

Предлагаемые в США санкции против российского руководства могут привести к прекращению отношений между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Потенциально санкции такого рода могут привести к прекращению отношений между нашими странами, что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона», — сказал он в интервью CNN.

По мнению представителя Кремля, такой шаг со стороны США станет «большой ошибкой».

В связи с этим Песков поинтересовался у представителей американских властей, могут ли они «вспомнить хоть какой-то пример ситуации, когда санкции помогли решить их проблему».

Пресс-секретарь также отметил, что Россия — самодостаточная страна, и поэтому санкции не представляют для нее угрозу.

Как отмечает «360», в интервью Песков заверил, что Россия не планирует нападать на Украину. Кроме того, он назвал ложными обвинения в подготовке провокации в Донбассе.



Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал конгрессменов США за «истеричные» заявления о санкциях против России. Он посоветовал представителям американского истеблишмента не «потрясать» санкциями, поскольку они «никого не пугают», а только «разрушают отношения».

Напомним, США пообещали ввести против России и лично Владимира Путина новые санкции, если Москва вдруг начнет «угрожать вторжением на Украину».

