«Санкции нас не пугают»: Володин призвал американцев меняться

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал конгрессменов США за «истеричные» заявления о санкциях против России. Он посоветовал представителям американского истеблишмента не «потрясать» санкциями, поскольку они «никого не пугают», а только «разрушают отношения».

«Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать. Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведёт. В первую очередь для США», — написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.

Вячеслав Володин напомнил, что у России есть оружие, которым «не обладает ни одно государство мира», однако глава государства Владимир Путин предпочитает не использовать данное преимущество в диалоге с президентом США Джозефом Байденом и НАТО.

«Совет один — меняйтесь сами, если хотите изменить мир. Пока предлагают садиться за стол переговоров, используйте эту возможность», — заключил политик.



Также он предупредил американских коллег, что «нападки на Путина россияне воспринимают как оскорбление своей страны».

В конце 2021 года Россия инициировала переговоры с Соединенными Штатами по безопасности. Москва потребовала от Вашингтона предоставить юридические гарантии нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других советских республик. Конкретных результатов переговоры пока не дали. Американцы лишь пообещали ввести против России и лично Владимира Путина новые санкции, если Москва вдруг начнет «угрожать вторжением на Украину».

Ранее российские власти опубликовали проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с другими членами НАТО. В документы включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.