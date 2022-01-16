Кардиолог указал на смертельную опасность повышенного давления

Постоянное давление 200 на 120 может быть смертельно опасным, предупредил врач-кардиолог высшей категории Сергей Иванов.

По его словам, в таком состоянии категорически нельзя ходить.

Он объяснил, что сама по себе гипертония не опасна цифрами артериального давления, но чем они выше, тем больше осложнений.

«Чем опасна гипертония? Это развитие сердечной недостаточности, это повреждение органов-мишеней — это мозг, поражение сосудов сердца и поражение почек», — рассказал кардиолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Иванов рекомендовал гипертоникам помнить о том, что чем больше ходишь с повышенными цифрами артериального давления, тем больше шансов, что в этих органах-мишенях произойдет сосудистая катастрофа. То есть увеличивается риск повреждения внутренней выстилки сосудов, что приводит к развитию атеросклероза и формированию бляшек, отметил он.

В связи с этим врач посоветовал лекарства, которые нужно принимать только один раз в день. По его словам, они лучше держат артериальное давление в течение суток и их удобно принимать.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что бесконтрольное употребление «таблеток под язык» может нанести непоправимый вред здоровью. Он заявил, что эти препараты нередко приводит к инфарктам, инсультам и острой почечной недостаточности.