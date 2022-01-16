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В ходе массовых беспорядков в Алма-Ате похищено 1347 единиц оружия

Георгий Самсонов
Беспорядки в Алма-Ате

Беспорядки в Алма-Ате

© Валерий Шарифулин / ТАСС

Участники массовых беспорядков в Алма-Ате похитили 1347 единиц оружия, сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

Выступая на брифинге, он уточнил, что террористы захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами.

По его словам, в общей сложности украдены 501 единица нарезного, 807 единиц гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия. Он добавил, что было предпринято 27 попыток захвата здания департамента алма-атинской полиции. «Нападения совершали профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя», — подчеркнул начальник полиции.

Таймерденов также рассказал о том, что преступники совершили семь нападений на морги города, откуда похитили более 40 тел.

«Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой, в эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших было похищено», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, а пострадали более 4,5 тысяч. В числе погибших оказались 19 полицейских и военнослужащих.

Акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ. После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, а затем утвердил новый состав кабмина.

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