Генпрокуратура Казахстана сообщила число погибших в результате беспорядков

В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, а пострадали более 4,5 тысяч, сообщил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев.

Он уточнил, что на данный момент установлено 4 578 потерпевших. Ранения получили 4 353 человека, включая 3 393 сотрудника силовых ведомств.

«В морги доставлены 225 погибших… в их числе 19 полицейских и военнослужащих», — цитирует Шалабаева газета «Известия».

В свою очередь директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова отметила, что из числа погибших 175 человек умерли в медицинских учреждениях, пишет издание.

Шалабаев добавил, что некоторые из погибших — «вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка». Кроме того, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане, заключил он.

Акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ. После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, а затем утвердил новый состав кабмина.

