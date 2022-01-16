Назван главный признак эмоционального выгорания на работе

Об эмоциональном выгорании на работе в первую очередь свидетельствует чувство неудовлетворенности, заявила психолог Екатерина Давыдова.

По ее мнению, именно из-за этого снижается производительность труда и появляется хроническая усталость.

При эмоциональном выгорании мотивация, привлекавшая человека в начале работы, больше не оказывает на него влияния, объяснила эксперт.

Давыдова обратила внимание, что выгореть можно в любом возрасте, а больше всего этому состоянию подвержены те, кто в процессе работы постоянно контактирует с людьми.

«У большинства это проявляется в физических симптомах — начинаются частые болезни. Кто-то уходит в девиантное поведение — к примеру, человек позволял себе бокал вина раз в две недели, а при выгорании начал регулярно выпивать», — рассказала психолог в беседе с «Мослентой».

Как рассказала газете «Известия» психолог Екатерина Кулагина, чтобы справиться с этим состоянием, необходимо проанализировать свое пребывание на работе, провести ревизию ценностей, а также обсудить проблему с начальством и партнерами.

Ранее «Ридус» писал о том, что 75% опрошенных россиян обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания, а чаще всего на эту проблему указывали жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга.