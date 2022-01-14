Мурашко: риск повторно заразиться коронавирусом вырос в пять раз

В пять раз увеличился риск повторно заболеть COVID-19, предупредил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он объяснил, что такой рост вызван омикрон-штаммом, поскольку до его появления риск повторного заболевания составлял менее 1%.

«Если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 1%, в пределах 0,74%, то сейчас уже появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня», — цитирует главу Минздрава «РЕН ТВ».

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что человек, встретившийся с омикрон-штаммом, заразен уже в первые сутки. При этом признаков болезни он может не ощущать.

Попова также предупредила, что новый штамм коронавируса «омикрон» обладает способностью заражать детей.

Ранее вице-премьер Голикова заявила, что за прошедшие пять дней число случаев COVID-19 выросло в России на 20,2%. Она связала это с распространением омикрон-штамма.

Как писал «Ридус», по прогнозам столичной мэрии, в течение ближайших двух недель число новых ежедневных случаев COVID-19 может возрасти в Москве от 30 до 90 тысяч.