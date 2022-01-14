Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
- 14 января 2022, 18:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
За прошедшие пять дней число случаев COVID-19 выросло в России на 20,2%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, рост заболеваемости наблюдается в 37 регионах страны.
Она связала это с распространением омикрон-штамма. В России зафиксировано 783 случая заражения «омикроном», 53% которых приходится на Москву, пояснила Голикова.
«За эти пять дней абсолютная цифра новых выявленных составила 96 076», — цитирует вице-премьера газета «Известия».
Суточный прирост случаев COVID-19 достиг 23,8 тысяч, уточнила она.
Голикова также отметила, что в России ревакцинировано 10,8 млн человек — 33,5% тех, кто подлежит повторной вакцинации. Полностью вакцинированы 76,7 млн человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в ближайшие дни в столице ожидается серьезный рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, уже в субботу, 15 января, число новых случаев заражения может достигнуть 7 тысяч.
Как писал «Ридус», по прогнозам столичной мэрии, в течение ближайших двух недель число новых ежедневных случаев COVID-19 может возрасти в Москве от 30 до 90 тысяч.
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