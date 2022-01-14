ФСБ пресекла деятельность в России хакерской группировки REvil

Сотрудники ФСБ совместно со следователями МВД пресекли деятельность членов организованного преступного сообщества REvil.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях у 14 членов этой хакерской группировки были изъяты 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса, приобретенных на украденные деньги.

Как сообщила пресс-служба ФСБ, установлен полный состав преступного сообщества и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. Они занимались хищением денег с помощью вредоносного ПО.

Информацию о лидере REvil и его причастности к посягательствам на информресурсы зарубежных компаний российские правоохранители получили от компетентных органов США.

Ранее Daily Mail сообщил, что российские хакеры опубликовали в даркнете конфиденциальные данные британской полиции. По данным газеты, эта информация была украдена «из-за досадного нарушения безопасности».

«Ридус» ранее писал, что хакерская группировка MoneyTaker сумела похитить деньги российского банка с его корсчета в ЦБ. Столь дерзких кибератак на отечественную банковскую систему эксперты не наблюдали с 2018 года, сообщается в отчете компании Group-IB, которая специализируется на информационной безопасности и защите от киберугроз.

